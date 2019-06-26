Минобороны заявило о готовящихся вбросах в СМИ против руководства ВС России

Министерство обороны России знает о готовящихся информационных атаках против руководства российских Вооруженных сил, заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава Вооруженных сил России всех уровней – от командования соединений, объединений, родов войск и видов до непосредственно военно-политического руководства», – цитирует Конашенкова ТАСС.

Представитель министерства подчеркнул, что ведомство привержено честной и открытой работе, но те, кто будет использовать «против нас грязные методы информационной борьбы», должны знать, что их действия «не останутся без адекватного ответа».

Он добавил, что попытки внешнего информационно-технического воздействия на системы ведомства проходят регулярно, атаки производятся на интернет-ресурсы Минобороны и на телеканал «Звезда», передает РИА «Новости».

«С 2013 года в рамках функционирования ведомственной системы защиты информации выявлено и нейтрализовано более 25 тыс. попыток вторжений на информационные ресурсы Вооруженных сил», – отметил Конашенков.

Ранее в среду министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Запад ведет информационную войну с Россией, чтобы управлять страной.