Пушков ответил Кикабидзе на слова о поддержке грузинской оппозиции

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление актера Вахтанга Кикабидзе относительно ситуации в Грузии, назвав его слова «мантрами грузинского националиста».

«Нет смысла обсуждать слова Кикабидзе. Он возмущён, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него – враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино», – написал Пушков в Twitter.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Ранее Кикабидзе поддержал антироссийские акции грузинской оппозиции.

Артист перестал приезжать в Россию после войны в Южной Осетии 2008 года и признания Москвой независимости этой республики и Абхазии.

Напомним, антироссийские выступления в Тбилиси начались 20 июня после провокации радикально настроенных грузинских депутатов. Они оказались возмущены тем, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия как председателя усадили в кресло спикера парламента страны.

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию. Также были приостановлены полеты грузинских авиакомпаний в Россию.

Нет смысла обсуждать слова Кикабидзе. Он возмущён, поддерживает антироссийских демонстрантов, мораль для него - враждебность к России, в Россию ни за что не приедет, Советский Союз, где вырос и стал знаменитым, ненавидит. Обычные мантры грузинского националиста. Он вам не Мимино. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июня 2019 г.

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