Астрономы анонсировали полное лунное затмение в центральной России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители центральной части России смогут понаблюдать полное лунное затмение утром пятого мая, передает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Новосибирского государственного университета. Пик астрономического явления ожидается примерно в шесть утра по московскому времени. В вузе отметили: «В эти утренние часы восходящее Солнце может немного «испортить» контрастность происходящего события, но тем не менее его можно будет наблюдать».

По данным специалистов, затмение начнется в 5:14 и завершится в 6:22 по московскому времени. Наиболее интенсивное окрашивание Луны в красноватый оттенок будет наблюдаться в 5:53.

Полное лунное затмение происходит, когда Луна полностью оказывается в тени Земли. Такое явление возможно лишь тогда, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой, и тень нашей планеты полностью накрывает спутник.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Луна закроет звезды Спика и Антарес, что станет редким астрономическим явлением, а астрономы ранее назвали точное время, когда солнечное затмение будет видно жителям Москвы и Петербурга, и российский спутник ранее заснял уникальное суперлуние с орбиты.