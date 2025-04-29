ФСБ рассекретила документы об убийстве цыган нацистами в Донбассе

ФСБ рассекретила данные о расстреле 36 цыган нацистами под Донецком

Tекст: Дмитрий Зубарев

Немецкие каратели и их пособники в годы Великой Отечественной войны расстреляли 36 цыган в районе села Ново-Бахметьево на Донбассе, свидетельствуют рассекреченные архивы, сообщает ТАСС. Документы были обнародованы управлением ФСБ по Донецкой Народной Республике и касаются дела коллаборациониста Александра Динкеля, осужденного советским судом.

Осенью 1941 года Динкель указал немецкой разведке цыганские дома в опустевшем селе. По его признанию, немцы вывели людей на окраину и расстреляли их. В протоколе допроса Динкель говорил: «После расстрела немцы ходили и достреливали тех, кто еще был живой <…>. Поясняю, что расстрелянных цыган я закопал не сразу после расстрела, а на другой день. Я выкопал большую яму, постаскивал туда трупы и забросал землей».

Коллаборационист также рассказал, что лично убил одного из цыган, мужчину примерно 25 лет, добив его косой. УФСБ по ДНР опубликовало уникальные видеокадры, снятые оператором КГБ по Донецкой области, на которых запечатлена реконструкция событий 1941 года, а сам Динкель показывает место расстрела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности рассекретила документы о преступлениях нацистов против мирного населения в Молдавии во время Великой Отечественной войны, в Крыму спецслужбы обнародовали материалы о поимке немецкого генерала Альфреда Йенеке, а ранее ФСБ представила новые данные о зверствах немецких фашистов против жителей Донецка.