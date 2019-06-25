Кикабидзе поддержал антироссийские протесты в Грузии

Артист Вахтанг Кикабидзе, который перестал приезжать в Россию после войны 2008 года, поддержал антироссийские акции грузинской оппозиции.

У него спросили, что на чьей он стороне в ситуации с антироссийскими выступлениями. «Ну естественно, а на чьей я должен быть стороне? Привезли депутацию, посадили в парламент представителя России. Да такого история не помнит! Вот с этого все и началось», – приводит ответ Кикабидзе «Московский комсомолец».

В ответ на то, что российского депутата специально посадила в кресло спикера парламента принимающая сторона, Кикабидзе заявил, что «его же не народ туда сажал».

«Посадило правительство наше, правда? Они в одну игру играют, наверное. Может быть, это было задумано так, чтобы заваруха началась. Чтобы вывести на улицу войска», – сказал Кикабидзе.

Он считает, что Грузия не должна из-за денег «отказываться от морали, от патриотизма».

Ранее певец Валерий Меладзе заявил, что братские отношениях России и Грузии нельзя разрушить за один день.

Антироссийские выступления в Тбилиси начались 20 июня после провокации радикально настроенных грузинских депутатов. Они оказались возмущены тем, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова на заседании Межпарламентской ассамблеи православия как председателя усадили в кресло спикера парламента страны.