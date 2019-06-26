Кремль оценил возможность обсуждения «сделки века» с США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что если США захотят обсудить «сделку века» по Палестине на встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, то поднимут эту тему.

«Что касается того, будет ли эта тема подниматься, ну, если американская сторона посчитает это необходимым, то, наверное, конечно, она поднимет эту тему», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, возможно ли обсуждение этой темы по «сделке века» на встрече Путина с Трампом.

В ответ на вопрос о том, как Россия относится к программе помощи палестинцам в рамках нового американского плана урегулирования, который арабы уже назвали «сделкой века», Песков сказал: «Россия никак не участвовала в работе этой конференции».

Белый дом в субботу опубликовал экономическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который в СМИ называют «сделкой века». Согласно документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов.

Чуть более половины этих средств должно получить палестинское государство, а оставшиеся деньги разделят между собой соседние страны. Также предусмотрена реализация более 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской и образовательной сферах в Палестине.

Напомним, ранее Москва сочла сомнительной «сделку века» по Палестине.