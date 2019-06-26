Правительство одобрило идею штрафовать сайты до блокировки

Правительство поддерживает инициативу увеличения штрафов за нарушение закона о хранении персональных данных до блокировки интернет-ресурса Роскомнадзором, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Акимов заявил, что в правительстве больше поддерживают «логику штрафов», чем «логику блокировки ресурсов», передает «Коммерсант».

«Мы считаем, от блокировки ресурсов страдают все – потому что это сказывается, в том числе, и на пользователях цифровых сервисов», – добавил он.

Ранее в Госдуме предложили накладывать штрафы до 18 млн рублей за нарушение при хранении персональных данных с использованием локализованных в России баз.

До этого глава Роскомнадзора Александр Жаров анонсировал миллионные штрафы для интернет-компаний.

Отметим, что крупные штрафы за нарушения в сфере персональных данных применяются во всем мире.Так, в 2017 году в США суд постановил, что за каждое использование в Google частных фото без уведомления пользователей компания будет штрафоваться на сумму от 1 до 5 тыс. долларов.

В 2018 году антимонопольная служба Италии оштрафовала Facebook за использование личных данных пользователей в коммерческих целях.