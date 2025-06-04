Активисты провели акцию у посольств стран – спонсоров Украины

Акция МГЕР и «Волонтерской Роты» прошла у посольств десяти стран – спонсоров Киева

Tекст: Елизавета Шишкова

Более 1,5 тысячи человек приняли участие в мероприятиях у посольств Латвии, Литвы, Польши, Эстонии, Чехии, Франции, Германии, Румынии, Британии и Норвегии в Москве и Петербурге, говорится в сообщении на сайте партии «Единая Россия».

Председатель «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) Антон Демидов заявил: «Эти дети попали под обстрелы, бомбежки жилых кварталов, погибали при авиаударах. Преступления украинского террористического режима можно перечислять бесконечно. Дети пострадали и совсем недавно при теракте в Брянской области накануне Дня защиты детей. Мы хотим в очередной раз напомнить спонсорам украинских нацистов о жертвах, к которым ежедневно приводит использование поставляемого ими оружия».

Руководитель Центрального штаба МГЕР Александр Амелин отметил, что поддержка киевского режима приводит к «страшным последствиям» и подчеркнул, что преступления против детей не имеют срока давности.

По данным за январь–декабрь 2024 года, от ударов ВСУ пострадали 4398 мирных граждан, среди которых 285 детей. За тот же период погибли 785 человек, включая 50 детей. С начала 2025 года жертвами ударов ВСУ по российской территории стали 10 детей, еще 92 ребенка получили ранения.