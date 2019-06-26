Красноярских школьников накормили тортом с «надгробиями»

В красноярской школе выпускникам вручили торт с фотографиями, похожими на надгробия. Идея подарить такое кондитерское изделие принадлежит родителям учеников, сообщили в учебном заведении.

Фотографии торта с «надгробиями» опубликовали в соцсетях. В комментариях пользователи разделились во мнениях: кто-то посчитал, что авторы идеи – люди с больной фантазией, другие отнеслись с юмором.

«Эта идея принадлежит родителям. Мы официально это не комментируем», – сообщили в школе, передает РИА «Новости».

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель родительского комитета Ирина Смирнова заявила, что изготовитель торта неверно понял заказ.

«Идея родителей заключалась в том, чтобы сделать детям сюрприз. Макет не согласовали. Заказ был сделан по телефону. Кондитер сказала, что это будут топперы с фотографиями. Вчера мы поехали забирать торт, когда открыли – увидели это. Подарили по кусочку торта ученику с его изображением. Кондитер так оформила, а наша какая тут вина?», – сказала Смирнова.

Она добавила, что дети остались довольны подарком.

«Это больное воображение некоторых людей, дети были довольны праздником, у них не было дурных ассоциаций. У всех нормальное настроение», – отметила председатель комитета.