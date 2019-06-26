Нарушитель установил рекорд скорости на Крымском мосту

Начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев заявил, что максимальная зафиксированная скорость движения автомобиля по Крымскому мосту составила 243 км/ч.

«Максимальная (скорость) у нас была 243 км/ч на Крымском мосту. Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью», – заявил Леонтьев в эфире радиостанции «Спутник в Крыму», посвященном вопросам безопасности дорожного движения.

По его словам, на Крымском мосту расположены 10 камер, фиксирующих нарушения, но на такое расстояние их недостаточно.

«Естественно, мы фиксацию ведем. Там скорость движения определена, достаточно приемлемая, чтобы проехать нормально мост, не разгоняться», – рассказал Леонтьев.

Напомним, 15 мая 2018 года президент России Владимир Путин открыл движение по автодорожной части Крымского моста; это было сделано за полгода до объявленного ранее срока. На следующий день одновременно с двух берегов Керченского пролива открылся проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов через Крымский мост.

За первый час работы по Крымскому мосту проехали более 1 тыс. автомобилей. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об уникальности и масштабности проекта строительства моста через Керченский пролив. За неделю работы моста по нему проехали более 108 тыс. транспортных средств.

В середине июня 2019 года по Крымскому мосту проложили первый железнодорожный путь.

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