На авторов надписи «город отстой» в Магадане завели дело

Прокуратура Магадана утвердила постановление о возбуждении уголовного дела по статье «Вандализм» в отношении двух местных жителей, изменивших надпись на баннере «Магадан – город золотой» на «Магадан – город отстой».

Представитель ведомства сообщил, что в апреле 2019 года двух жителей поселка Сокол задержали за порчу баннера, который стоял на въезде в Магадан, передает РИА «Новости».

Надпись «Магадан – город отстой» вызвала большой общественный резонанс в соцсетях. При этом многие поддержали авторов, заявив, что в городе действительно много проблем.

По информации следствия, молодой человек и девушка приобрели баллончики с краской и изменили надпись на баннере. Свой поступок они объяснили тем, что таким образом выразили свое отношение к Магадану.

Максимальная санкция вменяемой молодым людям статьи предусматривает тюремное заключение на срок до трех лет.

Ранее на въезде в Екатеринбург со стороны аэропорта вместо указателя «Город бесов» появилась табличка «Город храбрых».

До этого указатель «Город бесов» демонтировали по предписанию автоинспекции. Он появился там после того, как телеведущий Владимир Соловьев назвал жителей Екатеринбурга «наследниками бесов» в связи с акциями против строительства храма Святой Екатерины.