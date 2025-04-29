Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.37 комментариев
Участник программы «Время героев» Шонов стал советником департамента развития Москвы
Участник программы «Время героев», кавалер двух орденов Мужества Эдуард Шонов приступил к обязанностям советника в столичном департаменте, где займется проектами по развитию инноваций.
Выпускник программы «Время героев» Эдуард Шонов назначен советником департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, сообщает сайт программы. Шонов удостоен двух орденов Мужества, медали Суворова и медали «За отвагу» за участие в специальной военной операции и выполнение боевых задач.
В своем комментарии по случаю назначения Шонов заявил: «Эксперты и наставники программы помогают определить новую профессиональную траекторию с учетом опыта и приобретенных в процессе обучения компетенций. Мой наставник – заместитель мэра Москвы Наталья Алексеевна Сергунина – с особым вниманием подошла к формированию плана стажировки, чтобы дать возможность определиться с направлением работы».
На новой должности Шонов планирует продолжить проектную работу, начатую во время стажировки, развивать учебный центр беспилотных авиационных систем и продвигать инициативы по укреплению технологического потенциала Москвы. Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что стремление Шонова внести вклад в значимые для государства проекты и его профессиональные качества будут полезны для достижения технологического лидерства столицы.
Напомним, ранее состоялось 38 назначений из числа участников первого потока обучения на программе. Среди них Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио главы Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель Движения Первых Артур Орлов и сенатор Российской Федерации Алексей Кондратьев. Еще ряд участников программы готовится к переходу на новые места работы.
Герой России Владимир Сайбель занял должность заместителя председателя Комиссии при Президенте Российской Федерации по делам ветеранов.
Руководитель программы «Время героев» Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.