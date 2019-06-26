На украинские выборы вернулся Дарт Вейдер

В Одессе по избирательному округу №135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер, следует из сообщения Центральной избирательной комиссии.

В протоколе ЦИК кандидат значится как Дарт Викторович Вейдер, который родился 4 октября 1987 года. Кандидат имеет высшее образование. Баллотируется он от «Блока Дарта Вейдера». Место работы и должность – директор в ООО «Темная сторона силы».

Рассмотрев указанные документы, ЦИК установила их соответствие требованиям Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины».

В апреле 2017 года в Одессе случился взрыв в автомобиле. Тогда сообщалось, что в машине находился одесский политик Жан Николаенко, который выступает публично в образе Дарта Вейдера.

Напомним, что Дарт Вейдер – вполне реальный персонаж украинской политики. Он является заместителем главы «Интернет-партии Украины», от которой на выборах в Верховную раду Украины осенью 2014 года в шести избирательных округах было зарегистрировано шесть кандидатов в депутаты с именем Дарт Вейдер.