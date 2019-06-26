Американка заплатила мошенникам 136 тыс. долларов за «борьбу с русскими хакерами»

В США женщина заплатила больше 136 тыс. долларов компьютерным мошенникам, которые убедили во «вторжении» в ее компьютер «русских хакеров», говорится в документах федерального суда по Южному округу Нью-Йорка.

Жители нью-йоркского района Бронкс Гунджит Малхотра, Гурджит Сингх и Джэс Пэл обвиняются по трем пунктам компьютерного мошенничества: с помощью вирусов-троянов они взламывали компьютеры своих жертв и убеждали тех потратиться на починку и очистку от вирусов, передает РИА «Новости».

Одна из жертв сообщила, что «с апреля 2018 года по февраль 2019 года она десятки раз говорила по телефону с лицами из «службы поддержки», которые сообщили жертве, что у ее компьютера проблемы с сетевой системной безопасностью, лицензией компьютерной компании и сетевым оборудованием».

Эти же лица каждые несколько недель «звонили и говорили жертве, что с ее компьютером вновь проблемы, потому что «иногда ее взламывают русские».

В результате жертва послала за год около 136 тыс. 600 долларов двум подставным компаниям за «технические услуги».

Среди других жертв мошенников также оказался мужчина, который поверил в рассказы о «русских хакерах». От него злоумышленникам удалось получить 225 долларов.

«Русские хакеры» стали широко известны американской публике в 2016 году, когда спецслужбы США обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета демократической партии США.

Позже спецпрокурор Роберт Мюллер предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье «сговор против США» и «мошенничество». Эти же физлица и компании были внесены в санкции минфина США.

В течение двух лет Мюллер расследовал «вмешательство» Москвы в выборы США. В апреле он завершил процесс, подтвердив обвинения во «вмешательстве», однако так и не найдя свидетельств «сговора» между американским лидером Дональдом Трампом и Россией.

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