Эксперт: За первые сто дней Текслер проявил себя как «народный губернатор»

«Текслер – человек авторитетный, «тяжеловес» федерального уровня. Он продемонстрировал лоббистские возможности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. С момента назначения Алексея Текслера врио челябинского губернатора прошло сто дней, и за это время он продемонстрировал свои управленческие качества, отметил эксперт.

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев отмечает, что за первые сто дней на посту врио главы Челябинской области Алексей Текслер ответственно подходит к формированию своей команды. Среди населения у него сформировался имидж «народного губернатора», сказал эксперт. В частности, отметил Матвейчев, Текслер не стал проводить массовые отставки, а удовлетворяет общественный запрос на обновление нерадикальными темпами. На многих значимых постах работают прежние чиновники в статусе и. о.

«К кадровому вопросу Текслер подходит мудро. У нас президент на прямой линии ведь сказал: «Не надо махать шашкой». Надо ко всему подходить ответственно, не нужно людьми разбрасываться», – сказал Матвейчев.

Он напомнил, что к мэру Челябинска Владимиру Елистратову «были претензии» и поэтому его попросили уйти, «а если к другим людям вопросов нет, то и не надо разбрасываться, надо посмотреть, как они работают, как справляются». «Тем более люди как раз в такой период знают, что приходит новый руководитель, все находятся в подвешенном состоянии. Сейчас они стараются, вот и пусть стараются, разве это плохо для регионов? Пусть каждый себя показывает», – считает эксперт.

По его словам, в будущем Текслер даст «соответствующую оценку: кого-то уволит, кого-то оставит». «Нет задачи увольнять, чтобы просто уволить. Я думаю, потом будет какой-то кадровый конкурс, наверняка многие вакансии можно будет заполнить победителями конкурса «Лидеры России», – прогнозирует Матвейчев.

Также политолог указал на то, что врио главы Челябинской области серьезно занимается такой важной для региона темой, как экология. «Он по этому поводу сделал мощное заявление о том, что он будет в любом случае выступать на стороне людей и будет все вопросы с экологией решать так, как людям будет лучше», – напомнил собеседник.

В то же время эксперт подчеркивает, что со стороны части элит просматривается желание ослабить Текслера с помощью медийной атаки с задействованием федеральных площадок.

«Там работают десятки финансово-промышленных групп, в том числе федеральных. В таком регионе, конечно, нужно соблюдать баланс равноудаленности. Нельзя, чтобы губернатор позиционировался как представитель какой-то одной группы элиты. Может быть, он кого-то стал не устраивать тем, что он ни с кем себя не ассоциирует. Они могут поэтому проявлять свое недовольство, какие-то атаки затевают. Конечно, есть такое, но я думаю, он нормально все сможет выстроить. Он умеет находить общий язык, разговаривать», – уверен Матвейчев.

Он добавил, что за первые сто дней Текслер встретился практически со всеми «важными ключевыми федеральными министрами и руководителями госкорпораций». «Он как раз продемонстрировал лоббистские возможности. У него есть и точки опоры на федеральном уровне», – подытожил Олег Матвейчев.

Алексей Текслер был назначен на должность врио губернатора Челябинской области 19 марта 2019 года. Он уроженец Челябинска, однако потом переехал в Норильск, где прошел большую управленческую школу на «Норникеле». В 1999 году возглавил управление налогового планирования Норильской горной компании, на посту которой сменил будущего министра энергетики Александра Новака. В 2006 году возглавил Норильский горно-металлургический комбинат. В 2018 году стал выпускником первого потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления.