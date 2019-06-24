Глава Челябинска ушел в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об уходе. Депутат гордумы приняли его отставку.

«Заявление об отставке Владимира Елистратова поступило сегодня в половине девятого утра. Оно будет рассмотрено депутатами», – сообщили в пресс-службе гордумы ТАСС.

Ранее в местных СМИ сообщалось, что 23 июня Елистратов подал заявление о своей отставке временно исполняющему обязанности губернатора Челябинской области Алексею Текслеру.

Позже стало известно, что челябинские депутаты приняли отставку главы города.

«Депутаты городской думы приняли отставку Владимира Елистратова. Он написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим полномочия главы города Челябинска назначена Наталья Котова», – уточнили в пресс-службе.

Владимир Елистратов занимал пост главы города с февраля 2019 года. До этого он с 2015 года был замглавы города по правовым и имущественным вопросам. Елистратов – действительный государственный советник первого класса.