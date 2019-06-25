Муфтий Ставропольского края высказался о решении Евкурова подать в отставку

Муфтий Ставропольского края Мухаммад Рахимов прокомментировал газете ВЗГЛЯД намерение главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова покинуть свой пост.

«Я очень и очень сожалею, что Юнус-Бек подал заявление об отставке. Это нужный человек не только для Ингушетии, но и для всего Северного Кавказа. В нем очень большой позитив, и я даже сомневаюсь, что кто-то смог сделать столько, сколько сделал Евкуров для своей республики», – сказал Рахимов.

Он подчеркнул, что Евкуров – «истинный мусульманин, хозяин своему слову» вне зависимости от места его работы.

«На Северном Кавказе два человека – руководителя субъекта, которые делают намаз, и один из них – Юнус-Бек Евкуров. Он организовывал и хадж, и помогал имамам, поднимал на очень высокий уровень религиозное просвещение не только в Ингушетии, но и по всему Северному Кавказу. Это неоценимый человек. Он всегда подымет то дело, которое ему поручат», – заключил муфтий.

Евкуров, возглавлявший Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении уйти в отставку в понедельник. Он объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики. В Кремле отреагировали на прошение об отставке главы Ингушетии.

Спикер парламента региона Магомед Яндиев отмечал, что Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Ингушетия благодарна генералу Евкурову.