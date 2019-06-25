В Кремле отреагировали на просьбу Евкурова об отставке

Просьба Юнус-Бека Евкурова об отставке с должности руководителя Ингушетии не стала неожиданностью для Кремля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это обращение Юнус-Бека Евкурова будет своевременно рассмотрено президентом [Владимиром Путиным], и он объявит о своем решении... Нет, это не было сюрпризом», – сказал Песков в ответ на вопрос, было ли неожиданным прошение об отставке главы региона для Кремля, передает РИА «Новости».

Евкуров, который возглавлял Ингушетию с 2008 года, объявил о намерении уйти в отставку в понедельник. Он объяснил свое решение разобщенностью и необходимостью каждому выбрать между своими интересами и республики.

Позже спикер парламента региона Магомед Яндиев сообщил, что Евкуров может продолжить карьеру по военной линии.

Газета ВЗГЛЯД писала, за что Ингушетия благодарна генералу Евкурову.