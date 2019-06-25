Жители курорта Аджарии обвинили Саакашвили в провоцировании России

Жители аджарского курорта Кобулети во вторник на акции обвинили партию экс-президента Михаила Саакашвили в провоцировании российского лидера Владимира Путина на введение ограничений против Грузии в сферах авиаперевозок и туризма, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», кобулетцы говорили о срыве туристического сезона и обвинили в этом членов саакашвилевского «Единого национального движения», которые «спровоцировали Владимира Путина».

После этого, сказали они, в гостиницах отменены сотни броней.

Акцию поддержали жители Кобулети, взявшие кредиты в банках на развитие семейного туризма для приема гостей.

К участникам акции обратились министр экономики Натиа Турнава и председатель правительства Аджарии Торникэ Рижвадзе, которые обещали помощь, в том числе по привлечению в Грузию туристов из других стран.

Ранее экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что в финансовых потерях Грузии в связи с уходом российских туристов виноваты власти республики и силы, подконтрольные экс-президенту Михаилу Саакашвили.

Напомним, из-за начавшихся антироссийских акций в Грузии президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ о запрете воздушных перевозок граждан из России в Грузию.

После этого там стали подсчитывать ущерб от потери российских туристов. По данным Федерации гостиниц и ресторанов Грузии, вероятные убытки страны при полном запрете на авиасообщение с Россией и потерю российских туристов могут составить около 750 млн долларов за летний период, а организация «Международная прозрачность – Грузия» оценила их в 100 млн долларов.

В Совфеде также не исключили и введение дополнительных мер против Грузии.

Газета ВЗГЛЯД писала, что для России эти ограничения ощутимых убытков не несут, поэтому «отыгрывать назад» для нее смысла нет, пока Грузия не заплатит за поблажки.