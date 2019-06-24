Рейс Анапа – Уфа совершил вынужденную посадку в Самаре из-за сработавшего сигнала о разгерметизации самолета, сообщил представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Рейс UT-391 Анапа – Уфа авиакомпании Utair приземлился в связи с технической неисправностью в Самаре, об этом сообщили в уфимском аэропорту, передает РИА «Новости».

Посадка прошла благополучно, на борту были 99 пассажиров, которые добрались из Самары в Уфу на резервном борту.

«Причина вынужденной посадки: срабатывание сигнализации о разгерметизации салона воздушного судна», – сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, на борту было 98 пассажиров, включая 30 детей. Они вылетели в Уфу в 6.40 по местному времени (5.40 мск), задержка составила 4 часа 30 минут. По данному происшествию прокуратура проводит проверку.

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