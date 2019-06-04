Выполнявший рейс Москва – Берлин Boeing экстренно приземлился во Внуково

Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 вернулся в аэропорт Внуково из-за срабатывания датчика турбонаддува, сообщил представитель экстренных служб столицы.

Самолет принадлежит компании UTair. Источник сообщил, что пилоты после полутора часов полета приняли решение о возврате «в связи со срабатыванием датчиков неисправности на борту», передает ТАСС.

Воздушное судно выработало топливо и приземлилось в аэропорту Внуково. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

На борту воздушного судна находился 101 человек.

Ранее Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения.

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