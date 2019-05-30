Airbus A320 совершил аварийную посадку в Шереметьево

Пассажирский самолет Airbus A320 экстренно сел в столичном аэропорту Шереметьево, к нему следуют пожарные расчеты, сообщил источник в экстренных службах.

«Только что в Шереметьево совершил аварийную посадку самолет Airbus A320», – сказал источник ТАСС.

По его словам, самолет, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва – Грозный, вернулся в Шереметьево после того, как на борту сработал датчик пожаротушения.

Экипаж в течение двух часов вырабатывал топливо и в штатном режиме совершил посадку. Пострадавших нет.

Для встречи борта в Шереметьево были стянуты силы пожарных.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» сгорел при аварийной посадке в Шереметьево, в результате погиб 41 человек из 78, находившихся на борту.

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