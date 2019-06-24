Большой театр решил изменить схему продажи билетов

Государственный академический Большой театр (ГАБТ) сократит объем бронированных билетов и направит их на продажу.

«С первого сентября Большой театр сократит на 30,3% бронь билетов и направит их на продажу», – передает ТАСС.

Как отметил гендиректор ГАБТ Владимир Урин, количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов увеличится на 100 штук – до 960 билетов.

«Большой театр услышал, а самое главное – учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан», – заявил аудитор Михаил Мень.

Он уточнил, что ГАБТ – главный распорядитель бюджетных средств, поэтому Счетная палата ежегодно проверяет его деятельность.

«У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию», – добавил он.

В 2018 году в ходе проверки были обнаружены недостатки механизма реализации Большим театром билетов. Выяснилось, что в первую волну продаж поступают билеты на менее востребованные места Исторической сцены, а купить их можно только по паспорту, то есть их невозможно перепродать. Однако самые лучшие места находятся в статусе брони – это 328 билетов Исторической сцены.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла законопроект о борьбе с «билетной мафией».