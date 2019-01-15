Госдума одобрила законопроект о борьбе с «билетной мафией»

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, призванный бороться с театральными спекулянтами.

«В связи с отменой штрафных санкций при возврате билетов на культурно-зрелищные мероприятия обострилась проблема, связанная с недобросовестными покупателями, приобретающими билеты на культурно-зрелищные мероприятия с единственной целью их перепродажи», – цитирует ТАСС пояснительную записку к законопроекту.

В документе уточняется, что недобросовестные покупатели перепродают билет дороже номинальной стоимости либо просто возвращают их организатору, который обязан возместить полную стоимость билета.

При этом организаторы культурных мероприятий терпят серьезные убытки, так как продать билет в день мероприятия не получается.

«Предлагается запретить реализацию билетов по цене выше стоимости, указанной на билете», – говорится в записке.

Кроме того, предложено разрешить продажу билетов только организациям культуры или уполномоченным ими лицам на основании договора, которые смогут взимать комиссию до 10% от стоимости билета за сопутствующие услуги, например за доставку.

Регулируется и право организаций культуры реализовать именные билеты. Это значит, что посетить мероприятие можно будет только по документам, удостоверяющим личность.

Также культурные учреждения смогут самостоятельно устанавливать порядок возврата билетов.

Законопроект внесен в пакете с другой инициативой о введении штрафов для спекулянтов за перепродажу билетов – до 300 тыс. рублей для граждан, до 400 тыс. рублей для должностных лиц, до 500 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, и до 1 млн рублей для юрлиц.

В 2011 году Большой театр начал продавать билеты по паспортам в целях борьбы с перекупщиками и спекулянтами.