Пушков указал на «очень странную логику» президента Грузии

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили к российским туристам.

В своем Twitter Пушков обратил внимание, что Зурабишвили позвала российских туристов приезжать в республику «из любви к Грузии», а не потому, что там их ждут и готовы создать все условия и гарантировать безопасность.

«То есть любите нашу страну, а мы будем кричать на весь мир, как мы ненавидим вашу. Очень странная логика», – заметил Пушков.

Пушков также прокомментировал высказывание экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, призвавшего украинцев проводить отпуск на его родине вместо россиян.

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«Должен разочаровать Саакашвили: украинцы не смогут заменить наших туристов в Грузии. Об этом позаботились любимцы самого Саакашвили – лидеры Майдана: немногие в нынешней Украине могут позволить себе выехать на отдых даже в Грузию. А наших туристов было в Грузии в 2018 [году] 1,4 млн», – подчеркнул он.

Ранее Зурабишвили обвиняла Москву в дестабилизации республики и назвала Россию «врагом и оккупантом». В России отметили, что в момент очередного политического коллапса главе республики следовало гарантировать жителям грузинских городов безопасность, а не «затягивать старую песню о главном».

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему американцы и европейцы не поедут отдыхать в Грузию.