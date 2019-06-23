Трамп заявил о возможности заключить многостороннюю ядерную сделку с Ираном

Новая ядерная сделка с Ираном может быть как двусторонней, так и многосторонней, заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп заявил в интервью телеканалу NBC, что ему «все равно, какого рода сделка эта будет», передает РИА «Новости».

Так, это может быть отдельная сделка между США и Ираном, а может быть «включающая всех».

«Все, что приведет к результату: у них не должно быть ядерного оружия», – указал он.

Американский лидер заявил также, что сбив американский беспилотник, Тегеран послал США сигнал о желании приступить к переговорам.

Напомним, отношения США и Ирана в очередной раз обострились после атаки на танкеры в Оманском заливе. США обвинили в этом нападении Иран. Вашингтон решил направить на Ближний Восток дополнительные военные силы.

После иранские военные сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Вашингтон утверждает, что дрон не нарушал границу Исламской республики. Кроме того, Трамп заявил, что не отменял собственного приказа о нанесении авиационного удара по Ирану.

До этого американский лидер пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае военного конфликта с США. Он также говорил, что хочет сделать Исламскую республику «снова великой».

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что Иран является центральной причиной проблем на Ближнем Востоке, и цель Вашингтона – «договориться о новой сделке», чего США «добиваются через санкции».