Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Американский президент Дональд Трамп заявил, что не отменял собственного приказа о нанесении авиационного удара по Ирану.

«Я никогда не отзывал [приказ о нанесении] удара по Ирану, как неправильно сообщается [в СМИ], я только не дал ему ходу на данном этапе!» – написал он в Twitter.

Между тем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что дипломатическая изоляция и кампания по оказанию давления на Иран будут только усиливаться, пока власти этой страны не согласятся на переговоры по ядерной программе своей страны, передает ТАСС.

«Решения, которые мы приняли в ответ на безрассудные нападения Ирана, заключались в том, чтобы удержать Исламскую Республику Иран от получения ядерного оружия и систем доставки этого оружия, а также чтобы крупнейшее в мире государство-спонсор терроризма не угрожало американцам и американским интересам во всем мире», – добавил глава внешнеполитического ведомства США.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае военного конфликта с США. Он также говорил, что хочет сделать исламскую республику «снова великой».