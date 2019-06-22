Трамп захотел сделать Иран «снова великим»

Соединенные Штаты «очень быстро» достигли бы с Ираном новых договоренностей по его ядерной программе, если бы власти исламской республики пошли на переговоры с Вашингтоном, заявил американский президент Дональд Трамп.

Президент в очередной раз раскритиковал разработанный в 2015 году Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, из которого США вышли 8 мая 2018 года, передает ТАСС.

Обыгрывая свой предвыборный лозунг, Трамп заявил, что США хотят «сделать Иран снова великим». Он подчеркнул, что иранские власти должны сесть за стол переговоров с Вашингтоном, если они хотят, чтобы их страна «стала вновь богатой и процветающей». «Назовем это «Сделаем Иран снова великим». Я не буду против», – подчеркнул Трамп.

Однако, добавил он, «ничего этого не выйдет», если Тегеран планирует «заполучить через пять-шесть лет ядерное оружие». Он пообещал, что Вашингтон этого не допустит.

Ранее Трамп пригрозил Ирану «невиданными разрушениями» в случае военного конфликта с США.

Напомним, иранские военные в четверг сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Вашингтон утверждает, что дрон не нарушал границу исламской республики.

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