Трамп припугнул Иран «невиданными разрушениями»

Американский президент Дональд Трамп в интервью телекомпании NBC заявил, что не желает развязывать войну с Ираном.

«Я не стремлюсь к войне [с Ираном], и если она произойдет, то будут разрушения, которые еще никто не видывал», – приводит его слова ТАСС.

Американский лидер повторил, что не стремится к войне с исламской республикой.

«Им (иранцам – прим. ВЗГЛЯД) нельзя обладать ядерным оружием», – подчеркнул Трамп. «Если они хотят поговорить об этом, то и хорошо. В обратном случае нельзя будет долго протянуть в условиях развала экономики», – сказал он.

Напомним, иранские военные в четверг сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Вашингтон утверждает, что дрон не нарушал границу исламской республики.

В пятницу Трамп заявил, что отдал приказ ударить по иранским объектам и отменил его за 10 минут до начала атаки. Кроме того, сообщалось, что глава Белого дома согласился встретиться с лидерами Ирана.

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