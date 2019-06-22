Стало известно о согласии Трампа встретиться с лидерами Ирана

Американский президент Дональд Трамп готов провести встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани или духовным лидером этой страны аятоллой Али Хаменеи без предварительных условий, сообщил журналист телеканала NBC Чак Тодд, взявший интервью у главы Белого дома.

«Трамп считает, что иранская сторона сбила этот [американский] беспилотник не для того, чтобы спровоцировать ответные меры, а чтобы начать диалог», – передает ТАСС слова Тодда.

Журналист отметил, что Трамп выразил готовность встретиться «без предварительных условий» с «любым из них – аятоллой или президентом». «По всей видимости, в этой ситуации он хочет вести диалог», – добавил Тодд.

Ранее в пятницу был опубликован фрагмент беседы Трампа с Тоддом. Американский лидер заявил, что отдал приказ ударить по иранским объектам и отменил его за 10 минут до начала атаки.

Напомним, иранские военные в четверг сбили американский беспилотник у входа в Персидский залив на юге страны, после того как он нарушил воздушное пространство Ирана. Вашингтон утверждает, что дрон не нарушал границу исламской республики.

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