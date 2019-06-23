Грузинские футболисты вышли на матчи в футболках с антироссийским лозунгом

Футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антироссийских футболках. Тем самым команды нарушили правила УЕФА, где содержится запрет на политические высказывания для участников соревнований.

В футболках с надписями на черном и белом фоне: «Мы из Грузии, и наша страна оккупирована Россией» – вышли клубы «Торпедо» (Кутаиси), «Локомотив» (Тбилиси), «Рустави» (Рустави), сообщает «Грузия ОНЛАЙН».

Игроки и тренеры "Торпедо" из Кутаиси вышли вчера на матч чемпионата в майках с надписью: "Мы из Грузии, наша страна оккупирована Россией". pic.twitter.com/xIECvc5GA7 — Актуальный Мир (@Actually_World) 23 июня 2019 г.

Правила УЕФА запрещают участникам соревнований делать политические высказывания. Так, в 2016 году УЕФА наказало российского футболиста Дмитрия Тарасова на пять тысяч евро за то, что после матча Еврокубка против турецкого «Фенербахче» он оказался в футболке с фотографией Владимира Путина и надписью «Самый вежливый президент».

«Игроки не должны демонстрировать элементы одежды, на которых размещены политические, религиозные, личные заявления, а также изображения или логотипы», – говорилось в заявлении УЕФА.

Грузия входит в УЕФА и клубы попадают под юрисдикцию этой спортивной организации.