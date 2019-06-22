Дети найдены в заваленной мусором квартире в Москве

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22 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:09  |  vz.ru
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Россияне беднеют от кредитов

Владимир Путин ответил на острый вопрос о доходах населенияФото: Алексей Светлов/Интерпресс/ТАСС
Владимир Путин разъяснил парадоксальную ситуацию с доходами населения. Когда, с одной стороны, зарплаты и социальные выплаты увеличиваются, а с другой – реальные доходы населения падают. Одна из причин такого положения дел в закредитованности россиян. Не выйдет ли этот пузырь боком всей российской экономике? Подробности...
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Чего добился СССР, пытаясь отсрочить великую войну

Первый период войны до сих пор вызывает непримиримые идеологические спорыФото: Анатолий Гаранин/РИА Новости
В России отмечают День скорби – 78 лет назад началась Великая Отечественная война. Можно ли было ее отсрочить? Имел ли СССР шансы подойти к войне более подготовленным, имея выстроенную линию обороны и полный контроль над черноморскими проливами? Или пакт Молотова-Риббентропа был бессмысленной «сделкой с дьяволом»? Подробности...
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Российское оружие лишают Божьей силы

Привычная сцена в современной Российской армии – священник освящает боевую систему (в данном случае истребитель)Фото: Виталий Невар/ТАСС
Массовая практика благословения священниками РПЦ оружия, которое используется в Российской армии, похоже, подходит к концу. Русская православная церковь готовит документ, который должен регламентировать, можно или нельзя освящать автомат или же баллистическую ракету. Какие богословские аргументы при этом используются – и как влияет вмешательство церкви на силу оружия? Подробности...
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Россия приступила к наказанию Грузии

Грузия потеряет туристов из РоссииФото: Александр Имедашвили/РИА Новости
Президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Также в указе рекомендуется не продавать туроператорам и турагентам туры в Грузию. Судя по всему, Тбилиси наступил на старые грабли и ему грозит разрыв торговых и экономических связей с Россией. Сможет ли грузинская экономика выжить без российских туристов, а грузинские виноделы – без российских покупателей? Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Как накормить мир русским пельменем

Антон Крылов, журналист
С русской кухней пока что всё очень сложно. В Москве на один ресторан русской кухни – несколько десятков иностранных. А между тем, национальная кухня – один из важнейших элементов национальной культуры – и внутри страны, и снаружи. Подробности...
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События в Тбилиси – это выписка из медкарты

Евгений Крутиков, военный эксперт
Депутату Гаврилову повезло, он не говорит по-грузински. Иначе его воспоминания о посещении древнего Тбилиси, центр которого озверевшая толпа теперь готова снести в щебенку, были бы еще более трогательными. Подробности...
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Чего-то мы, видимо, не понимали про Грузию

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Дорогие грузины! Вас серьезно так взволновала задница нашего депутата (которого и в России-то мало кто знает) не в том кресле, что вы готовы воевать друг с другом? Подробности...
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      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
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            Дети найдены в заваленной мусором квартире в Москве

            22 июня 2019, 10:17

            Текст: Наталья Ануфриева

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            На северо-востоке Москвы в замусоренной квартире найдены две девочки, они переданы полицейскими в медучреждение, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.

            Титов сообщил, что в пятницу от жителей дома в Бабушкинском районе Москвы поступило сообщение в полицию о том, что «в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях», передает агентство «Москва».

            Прибывшие на место происшествия полицейские «нашли подтверждение полученной информации»: двое детей направлены полицейскими в медицинское учреждение, «материалы проверки по факту произошедшего переданы в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством».

            Сообщается также, что родители найденных в антисанитарных условиях девочек – безработные и якобы являются сатанистами, передает РЕН ТВ.

            Дети не посещают образовательные учреждения, даже не знают своих имен.

            Ранее в Москве в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением.

            Позже в пустой квартире в Раменском нашли плачущую девочку; ее отдали матери.

            Также в Мытищах были найдены четверо детей в заваленной мусором квартире. Они не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, питались едой из помойки, не имели спальных мест.

            Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что в России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, так как люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав.


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