Дети найдены в заваленной мусором квартире в Москве

На северо-востоке Москвы в замусоренной квартире найдены две девочки, они переданы полицейскими в медучреждение, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Юрий Титов.

Титов сообщил, что в пятницу от жителей дома в Бабушкинском районе Москвы поступило сообщение в полицию о том, что «в одной из квартир по соседству родители не выполняют надлежащим образом своих обязанностей по воспитанию двух несовершеннолетних детей и содержат их в антисанитарных условиях», передает агентство «Москва».

Прибывшие на место происшествия полицейские «нашли подтверждение полученной информации»: двое детей направлены полицейскими в медицинское учреждение, «материалы проверки по факту произошедшего переданы в следственные органы для принятия решения в соответствии с действующим законодательством».

Сообщается также, что родители найденных в антисанитарных условиях девочек – безработные и якобы являются сатанистами, передает РЕН ТВ.

Дети не посещают образовательные учреждения, даже не знают своих имен.

Ранее в Москве в квартире среди кучи мусора была найдена плачущая девочка с вросшим в шею украшением.

Позже в пустой квартире в Раменском нашли плачущую девочку; ее отдали матери.

Также в Мытищах были найдены четверо детей в заваленной мусором квартире. Они не посещали образовательные учреждения, не были прикреплены к поликлинике, питались едой из помойки, не имели спальных мест.

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявляла, что в России «дети-маугли» выпадают из поля зрения системы профилактики, так как люди не хотят обращаться за помощью в специальные органы из-за страха остаться без родительских прав.