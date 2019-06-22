Генсек МАП призвал власти Грузии взять ответственность за инцидент в Тбилиси

Политическое руководство Грузии знало во всех деталях порядок проведения генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), оно должно взять на себя ответственность за сложившуюся ситуацию, заявил генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис.

Михаилидис пояснил, что порядок проведения генеральной ассамблеи МАП известен всем и прописан в документах, передает РИА «Новости».

«Межпарламентская ассамблея православия организовала 26-ю генеральную ассамблею в Тбилиси, в Грузии. Генеральную ассамблею всегда ведет президент генеральной ассамблеи, который является россиянином. Главой Межпарламентской ассамблея православия является генеральный секретарь, который всегда является греком, в настоящее время – я», – пояснил он.

Генсек МАП добавил, что «предстоящая работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента, ее работу всегда ведет российский председатель», это «было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны».

По его словам, во время сессии группа депутатов и протестующих радикальных граждан прервали заседание и потребовали немедленного удаления российских коллег.

Михаилидис рассказал, что сообщил радикалам – генеральная ассамблея не может продолжать работу без председателя и аккредитованных членов российской делегации, это «институционально невозможно».

«Мы прервали работу в грузинском парламенте и переехали в другое место, чтобы продолжить генеральную ассамблею. Мы это сделали, продолжили работу в гостинице, и завершили в присутствии председателя и членов российской делегации, как мы и должны были сделать», – добавил он.

Генсек МАП назвал вызывающим поведение радикалов и уверен, что «было организовано противодействие со стороны радикальных, националистических элементов, и известные всем события в течение ночи».

«Я хочу констатировать, что процесс (проведения генассамблеи), который соблюдался, был полностью известен, в его деталях, политическому руководству страны и руководству парламента Грузии. И я считаю, что отношение к Межпарламентской ассамблее православия было особенно вызывающим, оно затронуло 25 парламентов, которые участвуют в МАП и его деятельности, и, конечно, эта ситуация стала проверкой и самой страны, парламента Грузии и самой страны», – сказал Михаилидис, отметив, что, несмотря на печальные события, МАП продолжит выполнять свою роль.

Он добавил, что грузинское политическое руководство и руководство грузинского парламента «должны взять на себя ответственность» за инцидент. По его словам, в МАП оценивают происшедшее как провокацию группы националистов.

«Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы и радикальные люди, которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это мое официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», – сказал Махаилидис.



На вопрос, повлияет ли происшедшее на работу Межпарламентской ассамблеи православия в будущем, Михаилидис ответил: «Нисколько, нисколько, нисколько. Категорически – нет. Мы завершили работы, сделали запланированное, финансовый отчет, проголосовали за финансовый отчет МАП, и завершили генеральную ассамблею».

Следующее заседание генеральной ассамблеи МАП пройдет в Санкт-Петербурге.

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