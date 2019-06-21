АТОР: Авиаперевозчики проинформируют пассажиров о порядке выезда из Грузии

«Вопрос нужно переадресовать перевозчикам. Они должны пересмотреть перелетные программы и проинформировать своих пассажиров о том, как будут их вывозить», – заявила газете ВЗГЛЯД глава АТОР Майя Ломидзе, комментируя решение президента обеспечить возвращение россиян, временно находящихся в Грузии.

«Чартеров туда нет, вся перевозка – регулярная. Вот почему пассажирам надо будет взаимодействовать со своими авиакомпаниями. Для тех, кто уже купил билеты в Грузию, но не успел улететь – абсолютно та же история. Им тоже стоит связаться с перевозчиками, у которых они приобрели билеты», – объяснила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она не берется прогнозировать, сколько продлится запрет. «Непредсказуемо. Он может кончиться быстро, а может растянуться на несколько месяцев», – заключила Ломидзе.

Напомним, в пятницу вечером президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Указ является вынужденной рестрикцией на фоне экстремистских действий в Тбилиси, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Речь идет о вынужденной рестрикции, введенной российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», – сказал Песков РИА «Новости».

Песков уточнил, что указ Путина приостанавливает авиасообщение с Грузией с 8 июля, поскольку к этому времени завершится большинство туров в республику. Представитель Кремля добавил, что глава государства поручил кабмину обеспечить возвращение россиян, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа.

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Россияне при отмене тура в Грузию могут претендовать на полный возврат средств, напомнила Майя Ломидзе ТАСС. «Да, статья 14 закона о туризме», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. Она также сообщила, что туры в Грузию покупались россиянами даже на сентябрь.

«Туры разной продолжительности, глубина продаж - до начала сентября точно. Есть заявки и на сентябрь. Оценочно, организованные туристы [находящиеся сейчас в Грузии] – это несколько тысяч человек, меньше 10 тысяч, и на Черноморском побережье, и в Тбилиси, и в других городах Грузии. Но самостоятельных на порядки больше», – сказала она.

Большинство граждан России отдыхают в Грузии самостоятельно, подтвердила руководитель Ростуризма Зарина Догузова. Она также пообещала, что ее ведомство окажет всю необходимую поддержку гражданам России, оказавшимся в Грузии.