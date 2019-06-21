Большинство россиян в Грузии оказались самостоятельными туристами

Большинство граждан России отдыхают в Грузии самостоятельно, а не по линии туроператоров, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас минимальное количество туроператоров работает на грузинском направлении. В основном там индивидуальные туристы», – приводит ее слова ТАСС.

Догузова также пообещала, что Ростуризм окажет всю необходимую поддержку гражданам России, находящимся в Грузии.

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ о запрете авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. В Кремле пояснили, что это вынужденная рестрикция.

На ваш взгляд В связи с антироссийскими выступлениями в Тбилиси должна ли Москва ввести новые санкции против Грузии? Да

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Напомним, в Тбилиси с четверга не утихают акции протеста после выступления российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия в грузинском парламенте. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. В результате разгона митингующих с применением слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль пострадали, по последним данным, 240 человек. Более 300 человек задержаны.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что произойдет с Грузией в случае разрыва торговых и экономических отношений с Россией.