В соцсетях стартовал онлайн-выпускной

В социальной сети «ВКонтакте» проходит традиционная онлайн-вечеринка «Основной выпускной», мероприятие проводится в третий раз.

Прямой эфир «Основного выпускного» начался в полдень 21 июня, пишет Ruposters.

Выпускники со всей страны в третий раз собрались, чтобы вместе с любимыми артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени.

На мероприятии выступают артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.

Гости не только исполнят свои топовые треки, но и примут участие в играх, которые для них подготовили ведущие шоу. К тому же зрители в прямом эфире выберут мисс и мистера выпускной.