МВД создаст структуру для борьбы с подлогом наркотиков в ходе расследований

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил сформировать предложения по созданию структуры для борьбы со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках, об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По итогам ежегодной специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил руководителям Главного управления собственной безопасности и организационно-штатному управлению МВД России подготовить предложения о создании в структуре службы собственной безопасности специализированных подразделений», – сказала Волк, передает ТАСС.

Ранее в МВД сообщили, что в действиях сотрудников УВД Западного округа столицы при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста портала «Медуза» Ивана Голунова.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

Позже Голунов рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу.