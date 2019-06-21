МВД выявило нарушения в действиях задержавших Голунова полицейских

Подразделения собственной безопасности ГУ МВД по Москве выявили нарушения в действиях сотрудников УВД Западного округа столицы при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста портала «Медуза» Ивана Голунова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

«В ходе предварительного расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков), по которому ранее было прекращено уголовное преследование Ивана Голунова, в результате работы подразделений собственной безопасности ГУ МВД России по Москве выявлен ряд нарушений, допущенных должностными лицами УВД по ЗАО при осуществлении оперативно-разыскной деятельности», – сообщили в полиции, передает ТАСС.

В связи с этим уголовное дело о наркотиках, по которому был задержан журналист, направлено в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче в Следственный комитет.

Кроме того, министр внутренних дел Владимир Колокольцев поручил подготовить предложения по созданию структуры по борьбе со злоупотреблениями при расследовании преступлений о наркотиках.

Напомним, Голунов был задержан 6 июня по обвинению в попытке сбыта наркотиков, однако 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного преследования, с него сняли все обвинения.

Позже Голунов рассказал, что после произошедшего с ним готов нести пользу обществу.