В багдадской мечети смертник устроил подрыв, много убитых и раненых

В Багдаде в мечети неизвестный устроил взрыв при помощи «пояса смертника», погибли 10 человек, пострадали еще 30, сообщают региональные СМИ со ссылкой на источники в органах безопасности.

«В результате взрыва в мечети имама Махди в районе аль-Баладият на востоке Багдада погибли 10 человек, ранены 30», – передает РИА «Новости» сообщение BaghdadToday.

Собеседник портала отметил, что взрыв произошел у входа в мечеть. Отмечается, что в пятницу в мечетях собирается больше всего людей.

Службы безопасности оцепили место взрыва, отмечает иракский телеканал al-Sumaria.

В ноябре в городе Хангу на северо-западе Пакистана в религиозном училище произошел взрыв, погибло 25 человек, больше 35 получили ранения.