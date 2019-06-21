Тимошенко инициировала дело о банкротстве газотранспортной системы Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко требует у президента Украины Владимира Зеленского немедленно собрать Совет национальной безопасности и обороны и разобраться с угрозой остановки транзита российского газа.

«Мы подали в Государственное бюро расследований заявление о совершении преступления - о доведении нашей ГТС искусственно, планово до банкротства», – цитирует Тимошенко ТАСС.

По ее словам, заявление уже зарегистрировано, а уголовное дел включено в Единый государственный реестр расследований.

Тимошенко обвинила премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и пятого президента Петра Порошенко в том, что они довели газотранспортную систему страны до катастрофического состояния. По мнению экс-министра, их «аферы» довели ГТС до банкротства.

«Мы просим Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО для того, чтобы изучить эти материалы, и у президента страны есть возможность наложить вето на два постановления правительства, которые реально лишают Украину нашей самой ценной собственности», – добавила она.

Ранее на Украине предсказали «югославские» последствия потери газотранспортной системы.

В середине июня оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» заявил о возможной остановке ГТС.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что с 1 января 2020 года украинская ГТС станет «металлоломом», поскольку Киев до сих пор не подписал договор о транзите газа с Россией.