На Украине предсказали «югославские» последствия потери газотранспортной системы

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, если Киев потеряет газотранспортную систему (ГТС), то страну ждет «югославский сценарий».

В эфире канала NewsOne бывший министр предупредил президента Владимира Зеленского о недопустимости утраты транзита российского газа, что обернется для страны не только дефолтом.

По его словам, в 2019 году страна должна выплатить 16 млрд долларов по внешним обязательствам.

«Не хочу быть пророком, но если мы еще потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», – подчеркнул Червоненко.

Экс-министр выразил сомнение, что новый состав Верховной рады сможет справиться с текущей ситуацией в стране из-за некомпетентности кандидатов в депутаты.

«Я разочарован, когда смотрю на эти избирательные списки. Это повторение «новых лиц», только еще хуже, потому что придут много «соросовских», модных – перекрашенные и переобутые. Я вижу полную непрофессиональность команды, они не готовы выходить играть в большую политику, где нет пощады, а цена – жизнь людей», – заключил экс-министр.

13 июня министр энергетики России Александр Новак также заявил, что Украина не готова к заключению контракта по транзиту газа по европейскому законодательству, поэтому проще продлить действующий. Кроме того, Новак заявил, что Россия может возобновить поставки газа на Украину по цене ниже на 25%. Он также сообщал, что Россия готова пойти на мировое соглашение по арбитражным разбирательствам с Газпромом.