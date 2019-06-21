Япония сделает России представление в связи с полетом Ту-95

Министерство обороны Японии сделает Москве представление в связи с тем, что российские турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95, как утверждают в Токио, дважды нарушили воздушное пространство страны.

«Пока мы анализируем намерения российской стороны, и хотелось бы поэтому воздержаться от оценок. Однако вызывает крайнее сожаление то, что наше воздушное пространство было нарушено дважды за один день», – заявил глава военного ведомства Японии Такэси Ивая, передает ТАСС со ссылкой на NHK.

По его словам, России уже был заявлен протест по дипломатическим каналам. «Министерство обороны, используя различные возможности, хотело бы также сделать ясное представление российской стороне с тем, чтобы такие происшествия более не повторялись», – добавил Ивая.

В четверг министерство обороны Японии заявило, что российские бомбардировщики дважды нарушили воздушное пространство страны в районе южной префектуры Окинава и острова Хатидзё в Филиппинском море. На перехват бомбардировщиков были подняты истребители японских ВВС.

В Минобороны России в ответ заявили, что два российских Ту-95МС в ходе полета над Японским, Восточно-Китайским, Южно-Китайским морями и Тихим океаном соблюдали международные правила и не нарушали границ других государств.