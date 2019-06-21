В Совфеде ответили на обвинения президента Грузии в адрес России

«Эта тема – внутригрузинская. Россия используется только как повод, чтобы оппозиция атаковала власть, а власть стала отвечать оппозиции», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев, комментируя слова президента Грузии Саломе Зурабишвили о том, что внутреннее противостояние в Грузии играет на руку России.

«Отвечает власть пока неуклюже, пытается списать свои ошибки и провал на Россию, это такой бесхитростный маневр. А по сути это ничего не меняет, это зона ответственности исключительно Грузии. Не только за организацию той или иной ассамблеи, но за внешнюю политику, в том числе по российскому направлению», – добавил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили фактически обвинила Россию в заинтересованности в беспорядках, произошедших накануне в Тбилиси. Это притом, что, как известно, главным организатором штурма здания парламента была партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

«Россия – наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», – цитирует РИА Новости президента Грузии.

По оценке сенатора Косачева, «оппозиция была бы рада вытолкнуть власть на позицию войны с Россией. Она более радикальна, и с этой позиции атакует власть, а власть поддается». При этом, полагает сенатор, нынешние грузинские власти худо-бедно пытаются не дестабилизировать ситуацию, не перевести ее в горячую фазу, а продолжать диалог.

Собеседник добавил, что заявление Зурабишвили достаточно предсказуемо – после того, как грузинские власти откровенно провалились в «основном сюжете» на сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Напомним, что поводом для беспорядков в Тбилиси стал визит делегации депутатов Госдумы на православную ассамблею в Тбилиси, и то, что эта встреча в зале заседаний грузинского парламента прошла под председательством депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

По мнению сенатора Косачева, у Тбилиси было два варианта действий. «Первый – не допустить приезда российских парламентариев со ссылкой на то, что нет дипотношений, но это было бы очевидным международным скандалом и демонстрацией неготовности Грузии выполнять свои международные обязательства и выступать в качестве площадки проведения международных мероприятий. Так себя не ведут цивилизованные государства», – заметил Косачев.

По его словам, грузинские власти достаточно обоснованно по этому варианту не пошли. «Раз они не пошли, у них оставался другой вариант – обеспечить нормальные условия для работы сессии МАП, естественно, включая всех ее участников, в том числе из России. Третьего варианта не было», – добавил сенатор.

«Когда оппозиция пошла в атаку, власти дрогнули, даже струсили.

И очень быстро отмотали назад, подпев оппозиции и дистанцировавшись от произошедшего, как в известном анекдоте:

«Браконьер несет на плече лося, его останавливает инспектор и спрашивает, а что это вы несете? Тот смотрит на пустое плечо и говорит да нет, ничего. Ему говорят нет, на втором. Тот тогда поворачивает голову и говорит: «Ух ты, ничего себе!».

Примерно так же повели себя власти Грузии, обнаружив депутатов в здании собственного национального парламента, где они сами же организовали сессию МАП», – сказал Косачев.

Он добавил, что российский парламент непременно отреагирует на произошедшее. Однако также необходима твердая позиция МАП.

«Уверен, что будет официальная реакция российского парламента. Но в данном случае я бы приветствовал реакцию Межпарламентской ассамблеи православия, международной организации, представляющей 25 государств. Ее председателя дискриминировали, мягко сказать. МАП должна занять внятную позицию непринятия таких действий, и она вообще должна быть сформирована в национальных парламентах, которые представлены в МАП, включая российский парламент», – заключил сенатор.

Напомним, что российским парламентарием пришлось срочно покинуть столицу Грузии, которая после этого погрузилась в хаос. Сторонники оппозиции, которые требовали отставок спикера парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и проведения новых выборов в парламент, попытались прорваться в здание парламента Грузии.

Всего на площади собралось около 10 ты. человек. Протестующие отнимали у полицейских щиты, а те в ответ применили слезоточивый газ и водометы. По участникам беспорядков стреляли резиновыми пулями. В ночь на вторник протестующих разогнали при помощи спецназа.

В результате столкновений у здания парламента пострадали 38 полицейских и 14 гражданских лиц. Много пострадавших среди журналистов. Как сообщил корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси, два участника стычек с полицией на проспекте Руставели лишились зрения, о чем сообщили в медицинской службе.

МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке переворота. «Народ Грузии борется с режимом», – заявил Григол Вашадзе, номинальный лидер партии Саакашвили. Сам экс-президент, который сейчас находится на Украине, призвал полицию не подчиняться властям и поддержать оппозицию. Именно после призывов Саакашвили началась самая ожесточенная ночная атака на здание парламента, когда штурмующие вступили в потасовку с полицейскими.

Очень «волнительно» следить за «грузинской демократией по-вашингтонски», которая сопровождается «резиновыми пулями и газом», – заметила по этому поводу главный редактор RT Маргарита Симоньян. Она подчеркнула, что наблюдает за событиями в Грузии из «логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет ...дцать».