Симоньян из «логова диктатуры» оценила «грузинскую демократию по-вашингтонски»

Главред RT Маргарита Симоньян прокомментировала беспорядки и разгон демонстрантов у здания парламента Грузии.

По ее словам, очень «волнительно» следить за «грузинской демократией по-вашингтонски», которая сопровождается «резиновыми пулями и газом».

Симоньян в Telegram отметила, что наблюдает за событиями в Грузии из «логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать».