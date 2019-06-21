Оппозиция начала новый штурм парламента Грузии после призыва Саакашвили

Оппозиционеры в Тбилиси предпринимают новую попытку штурма парламента, полиция отвечает резиновыми пулями и слезоточивым газом, в некоторых местах спецназ и демонстранты сошлись врукопашную, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Около 30 демонстрантов стали забрасывать полицию разными предметами, а потом начали наступать, прикрываясь отобранными у спецназовцев щитами. Некоторые радикалы держат в руках железные палки.

Примечательно, что эта атака началась вскоре после нового призыва экс-президента Грузии Михаила Саакашвили к оппозиции продолжить сопротивление. Саакашвили сообщил, что имеет сведения о выдвижении из регионов в столицу сторонников оппозиции.

Как передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД, спецназ начал зачищать проспект Руставели, на улицы вывели водометы.

Грузинская телекомпания «Пирвели» сообщает, что спецназ окружил практически со всех сторон несколько десятков митингующих и стал поливать их водой из водомета, а также использовать слезоточивый газ, передает ТАСС.

Начались задержания демонстрантов. Проспект Руставели полностью занял отряд специального назначения, на месте практически не осталось ни одного участника акции.

Напомним, МВД Грузии обвинило оппозицию в попытке госпереворота. Президент Грузии Саломэ Зурабишвили увидела в беспорядках связь с «планами Москвы».