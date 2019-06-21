Экс-советнику Януковича на Украине вернули доступ к деньгам

Со счета юриста Андрея Портнова, в 2011–2014 годах занимавшего пост замглавы администрации президента Украины, снят арест, сообщается в материалах Печерского райсуда Киева.

Счет в «Правэксбанке» был арестован по уголовному делу о присвоении имущества. Дело закрыли еще в 2016 году, но прокурор тогда не просил суд снять арест со счета.

Решение суда обжалованию не подлежит, пишут «Украинские новости».

В мае Портнов после пятилетнего отсутствия вернулся на Украину.

На Украине по его искам против бывшего украинского президента Петра Порошенко открыты несколько уголовных дел.