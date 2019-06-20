Путин назвал единственный способ борьбы с ленью

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» назвал единственный возможный способ борьбы с ленью.

В ходе блиц-опроса Путин прокомментировал реплику о том, что президент якобы занимается «мелкими» вопросами.

«Если вопросы касаются судеб конкретных людей – я не считаю их мелкими», – сказал Путин.

Также он ответил на вопрос о том, как борется с ленью.

«Психологи считают, что лень это нормальное состояние человека, организм так говорит, что ему нужно отдохнуть. И отдыхать нужно, и нужно уметь отдыхать. Но нет другого способа бороться с ленью, как начать работать», – сказал он.