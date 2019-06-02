Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

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2 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Страх перед США влияет на интерес Китая к российскому газу

Китай в перспективе может стать главным покупателем российского газаФото: Stringer Shanghai/Reuters
1 июня Китай должен повысить ввозные пошлины на американский сжиженный газ – и одновременно звучат заявления о том, что Пекин «крайне заинтересован» в дополнительном газе из России. Китай явно опасается, что Соединенные Штаты могут перекрыть ему поставки одного из важнейших энергоносителей. Да только хватит ли у России топлива для Китая?  Подробности...
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В войне с С-400 США несут огромные потери

Нарендра Моди и Реджеп Эрдоган не откажутся от заключенных с Путиным соглашенийФото: GIANLUIGI GUERCIA/EPA/ТАСС
Ничто так хорошо не иллюстрирует неудачи политики сдерживания России, как попытка давить на нас через трубопроводы и торговлю оружием, особенно С-400. Сорвали строительство «Южного потока» – получили «Турецкий поток», пытались сорвать поставки С-400 Турции – улучшили связи Москвы и Анкары. Теперь пытаются использовать тему С-400, чтобы давить на Индию и внести смуту между Россией и Ираном. Результат будет прямо противоположный ожиданиям США. Подробности...
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Любовь к спорту спасает жизни

Игорь со своим кумиром – Сергеем ИгнашевичемФото: из личного архива
Любой ребенок имеет право на мечту. Иногда случается так, что мечта сводится к простой и горькой мысли – выжить. Но 12-летнему Игорю Приятелеву, приехавшему в Москву с далекого севера, удалось исполнить не только это, а сразу несколько своих желаний. А попутно спасти жизни еще десятков человек. Сегодня на подобный подвиг способен практически каждый. Подробности...
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Как России наказать Косово за избиение русского дипломата

Дело Михаила Краснощекова показывает истинное отношение Косово к международному правуФото: Павел Бушуев/ТАСС
Приштина объявила персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова, которого жестоко избил косовский спецназ. Сергей Лавров назвал поведение косовских властей неприемлемым и призвал ООН вмешаться в ситуацию. Как теперь должна действовать Москва и есть ли у нее рычаги давления на Приштину? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Осознание конечности земной жизни накрывает дважды

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
Правительство одарило нас чудесным термином – «срок дожития», и независимо от того смысла, который вкладывает в эти слова российская бюрократия, они звучат как приговор нынешнему обществу. Подробности...

Между Конституцией и севрюжиной с хреном

Алексей Алешковский, сценарист
Для постсоветского человека демократия оказалась не институцией, а мантрой. Ее оказалось удобным использовать в самых неподходящих целях – и в первую очередь для строительства на просторах субимперий компактных тюрем народов. Подробности...
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«Молекулы свободы» как признак упадка Америки

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Идея, что списанная со счетов истории Россия избрала Америке президента и вообще успешно ведет подрывную работу, возможно, годится для внутреннего американского употребления, но совершенно неприемлема для внешнего. Подробности...
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            Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

               2 июня 2019, 13:25
            Фото: Eugene Hoshiko/AP/ТАСС
            Текст: Сергей Гурьянов

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            Вопреки сведениям британских СМИ, сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио – такова позиция Международного олимпийского комитета (МОК) на этот счет, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

            «Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», – передает его слова ТАСС.

            Он подчеркнул, что в вопросе участия российской сборной в ОИ-2020 Россия опирается на официальную позицию МОК и других спортивных организаций.

            «Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета – российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», – сказал он.

            Ранее газета The Sunday Times заявила, что из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020.


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