Россия отреагировала на сведения о возможном отстранении от Олимпиады-2020

Вопреки сведениям британских СМИ, сборная России выступит на Олимпиаде 2020 года в Токио – такова позиция Международного олимпийского комитета (МОК) на этот счет, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики», – передает его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что в вопросе участия российской сборной в ОИ-2020 Россия опирается на официальную позицию МОК и других спортивных организаций.

«Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета – российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», – сказал он.

Ранее газета The Sunday Times заявила, что из-за дела против прыгуна в высоту Данила Лысенко Россию якобы могут отстранить от участия в Олимпиаде–2020.