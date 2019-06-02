В Китае начали сокращать производство смартфонов Huawei

Китайский завод Foxconn сокращает производство смартфонов Huawei – были остановлены несколько линий с телефонами этой марки, сообщают местные СМИ.

Линии были остановлены на днях. По данным South China Morning Post, прекращается в первую очередь выпуск смартфонов, планировавшихся на экспорт, сообщают «Вести.ру».

СМИ, в частности, сообщают, что новинка Honor 20 уже поступила в продажу в Китае и пользуется огромным спросом, но в Европе купить этот смартфон проблематично. Это связано с американскими санкциями.

Китайский завод Foxconn – самый крупный производитель смартфонов Apple. Эти телефоны пока выпускаются в прежнем объеме.

Между тем, ранее на этой неделе корпорация Huawei подала иск к правительству США с требованием признать решение о внесении китайской компании в черный список противоречащим американской конституции.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал указ, которым был введен режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Huawei был внесен в черный список, а американские IT-компании приостановили сотрудничество с китайской компанией.