Родственники допустили гибель участника нападения на спецназовца Белянкина

Отец одного из участников драки, в которой погиб спецназовец ГРУ Никита Белянкин, заявил, что его сын Оганнес Айрапетян может быть мертв, пишут СМИ.

Отец Оганнеса Ромик объявил в розыск своего сына, об этом «Московскому комсомольцу» сообщили брат и отец другого участника конфликта Нарека Степаняна. По их версии, в драке участвовали сразу три сына Ромика: Оганнес, Гамлет и Грант, двое последних арестованы.

Адвокат Карен Нерсисян заявил, что в Оганнеса дважды выстрелили и попали в шею и грудную клетку. По его словам, молодой человек скрылся с места драки на такси и пропал.

«Не исключено, что он умер от ранений. Возможно, его задержали и скрывают это», – сказал адвокат. Он добавил, что следователи могут ждать, когда «спадет общественный резонанс», так как ранения скрыть невозможно и они «сильно меняют картину».

По этой версии, именно Белянкин мог выстрелить в Оганнеса, поскольку только у него было оружие.

Нарек Степанян, по словам брата и отца, жил в одной квартире с владельцем кафе Гургеном Агаяном. Заведение считалось тихим местом, отметили родственники. В день конфликта один из посетителей напился вместе с другом, а хозяин попросил их выйти.

Степанян, по словам брата и отца, пытался оттащить хозяина бара, что попало на камеры видеонаблюдения. После потасовки Агаян якобы сказал Степаняну, что у него «могут быть неприятности из-за каких-то придурков», поэтому ему лучше уехать из страны.

Участник операции ВС России в Сирии Никита Белянкин в начале июня заступился в подмосковном поселке Путилково за незнакомца, которого избивали около 10 человек. Экс-спецназовца ударили ножом, он погиб.

После инцидента были задержаны девять участников драки.